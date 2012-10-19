Джига буде розбиратися з головами Оратівського та Немирівського районів

13:30, 19 жовтня 2012
Вінниця
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За незаконну оренду

Голова Вінницької облдержадмінстарції Микола Джига задовільнив два протести прокуратури області на розпорядження голів Оратівської та Немирівської районних державних адміністрацій від 13.11.2006 та 23.11.2007 року.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, ці голови розпорядилися про незаконну  передачу в оренду земельні ділянки загальною площею близько 200 гектарів.

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