Джига буде розбиратися з головами Оратівського та Немирівського районів

Голова Вінницької облдержадмінстарції Микола Джига задовільнив два протести прокуратури області на розпорядження голів Оратівської та Немирівської районних державних адміністрацій від 13.11.2006 та 23.11.2007 року.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, ці голови розпорядилися про незаконну передачу в оренду земельні ділянки загальною площею близько 200 гектарів.