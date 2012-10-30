В податкову міліцію набрали вчорашніх курсантів

Десятеро випускників факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету ДПС України з Вінниччини отримали роботу в престижному підрозділі Державної податкової служби – податковій міліції.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Кожен із 227 випускників факультету пройшов персональний розподіл на спеціальній комісії у складі представників керівництва податкової міліції України, Національного університету Державної податкової служби, а також підрозділів персоналу регіональних ДПС. При розподілі враховувалися характеристики за місцем навчання та стажування курсантів, успішність, особистісні дані, усе – аж до рівня фізичної підготовки випускників. Втім, на рідну Вінниччину повернуться працювати не всі десять юних податківців – одного з них уже запрошено на роботу до головного управління податкової міліції ДПС України, ще одна випускниця продовжить кар’єру в рідному університеті в Ірпені.

- Щороку, направляючи на навчання до Національного університету ДПС України в рамках держзамовлення юнаків та дівчат, ми беремо на себе зобов’язання щодо їх подальшого працевлаштування на службу до податкової міліції, - відзначає заступник начальника відділу персоналу ДПС у Вінницькій області Алла Гончарук. – Відтак, кожен рік приймаємо на службу 10-15 випускників профільного університету.

В той же час, факультет податкової міліції Національного університету ДПС України поповнився новим набором курсантів, серед яких – і вінничани. Цього року на урочистому приведенні до Присяги працівника податкової міліції новобранців вітав Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач.

«Для людини, яка одягнула погони, немає більш урочистої і святкової миті, коли вона присягає вірно служити своїй Державі, своєму народу, Президенту своєї країни», - відзначив Андрій Головач. Він висловив сподівання, що нинішні першокурсники стануть кваліфікованими фахівцями та будуть ефективно втілювати отримані знання у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування на практиці.