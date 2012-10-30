Другий кандидат став депутатом

У Вінницькій області по одномандатному виборчому округу №18 переміг Григорій Калетнік, який йшов на вибори в порядку самовисування.

Про це зазначено на сайті ЦВК.

За результатами опрацювання 100% протоколів по ОВО №18 (з центром у м. Іллінці) переможцем виборів став ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік, який набрав 46,15% голосів (45 171 виборців).

Костянтин Якименко, висунутий політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» став другим. Він набрав менше на 13,46% голосів від Калетніка.

63-річний Григорій Калетнік народився в селі Клембівка Ямпільського району є народним депутатом України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, член Партії регіонів, на вибори народних депутатів 28 жовтня 2012 року йшов у порядку самовисування. Проживає в м. Києві.