Вінничанам-інвалідам по зору - додаткова пільга

Змінено порядок надання пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідам по зору

В січні поточного року виконком міської ради прийняв зміни до рішення «Про затвердження Порядків надання пільг окремим категоріям громадян міста Вінниці». Зокрема, інваліди по зору, після призначення житлової субсидії, зможуть отримати право на 50% знижу за користування послугами діагностичного центру, право на муніципальну пільгу по абонентській платі тощо.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Для того, аби вінничани інваліди по зору, змогли скористатися пільгами, слід перш за все, звернутися до відділів соціального захисту населення із заявою для призначення житлової субсидії на відшкодування житлово-комунальних послуг. Однією із головних умов для надання пільги є фактичне проживання інваліда по зору за місцем реєстрації та відсутність у заявника заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги на день звернення. У разі, якщо заборгованість все ж таки існує, заявник має надати до органів соцзахисту договір про реструктуризацію заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги.

За інформацією директора департаменту праці та соціального захисту населення Вінницької міської ради Лариси Попової, оформивши житлову субсидію, інваліди по зору додатково матимуть можливість отримати ще декілька пільг. «Зокрема, матимуть право на муніципальну пільгу по абонентській платі, по опаленню на період з травня по вересень 2013 року, право на 50 відсоткову знижку за користування послугами діагностичного центру тощо, - розповідає Лариса Попова. – При призначенні житлової субсидії заявник, тобто інвалід по зору, має сплатити обов’язковий відсоток платежу, який зазначений в повідомленні на призначення житлової субсидії».

У разі, якщо житлову субсидію не призначено, інвалід по зору отримує пільгу в розмірі фактичного споживання послуг. Пільга нараховується на одного інваліда по зору І або ІІ групи у розмірі 50 або 30 відсотків (в залежності від групи інвалідності), якщо ж сім’я складається із двох інвалідів – на членів сім’ї призначається 100 відсоткова пільга.