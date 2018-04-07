На лінії розмежування бойовики підстрелили цивільну жінку

Дану ситуацію бойовики російсько-терористичних військ намагаються подати, як обстріл з боку ЗСУ і таким чином дискредитувати українських військових.

Бойовики російсько-терористичних військ поранили цивільну жінку на блок-посту «Оленівка».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян. За інформацією місцевих мешканців, 6 квітня в так званій «ДНР» представники незаконних збройних формувань МГБ затримали місцевих "прикордонників", що були замішані в корупційних схемах на ПП «Новоазовськ» .

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"Сьогодні ж група МГБ приїхала на блок-пост "Оленівка" з метою відпрацювання по інших представниках т.з. правоохоронців. В ході затримання одного з бойовиків, останній дістав автомат та дав чергу, влучивши в цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольній Україні території. Жінка отримала вогнепальне поранення. Її стан наразі уточнюється. Дану ситуацію бойовики російсько-терористичних військ намагаються подати, як обстріл з боку ЗСУ і таким чином дискредитувати українських військових та приховати власний злочин. Втім, враховуючи віддаленість блок-посту від позицій ЗСУ, зрозуміло, що вогонь вівся саме представниками НЗФ", - написав Слободян

Як повідомляв УНІАН, від початку "великоднього перемир'я", з 30 березня, бойовики здійснили понад 230 обстрілів українських позицій.