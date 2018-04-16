Бойовики обстріляли позиції ВСУ на Донбасі з гранатометів - штаб

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

Станом на 18.00 на Донбасі зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 16 квітня 2018 року.

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На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки. Крім цього, з гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював укріплення Збройних сил України поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського.

Також з гранатометів та снайперської зброї вогонь вівся поблизу Широкиного.

На Луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по укріпленнях українських воїнів під Луганським. Крім цього, з гранатометів були обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського.

«Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних сил України», - йдеться у зведенні.