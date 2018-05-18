МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити теракти у Троїцькому та Світлодарську

Також у зовнішньополітичному відомстві України просять посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль, щоб уникнути ескалації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство засудити теракти у Троїцькому (Луганщина) та Світлодарську (Донеччина).

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на офіційному сайті відомства.

У заяві наголошується, що МЗС рішуче засуджує нові злочини російських окупаційних військ проти мирних мешканців Донбасу.

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«Чергові злочини російських окупантів свідчать про те, що Росія продовжує ігнорувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями, зривати досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості щодо припинення вогню і цілеспрямовано вдається до ескалації», - йдеться у документі.

Також зазначається, що загострення ситуації на Донбасі та триваючі страждання цивільного населення вчергове підтверджують необхідність якомога скорішого запровадження миротворчої місії на Донбасі.

«Злочини РФ та її найманців на Донбасі вимагають більш рішучого та ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити теракти у с. Троїцьке та м. Світлодарську та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з тим, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі, яка призводить до нових жертв, зокрема, серед цивільного населення», - додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня контрольовані Росією бойовики здійснили обстріл школи у Світлодарську Бахмутського району Донецької області з напрямку населеного пункту Лозове.

Того ж дня прокуратура кваліфікувала цей обстріл як терористичний акт.

У той же час, за інформацією прес-центру операції Об’єднаних сил 18 травня близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке (Луганська область). Було зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.

За попередніми даними ООС, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено.