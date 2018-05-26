Бойовики обстріляли житлові квартали Торецька, снаряд влучив у дах триповерхового будинку

Також пошкоджено квартиру на третьому поверсі, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі вчора ввечері обстріляли житлові квартали Торецька (Донецька обл.), відбулося попадання вибухонебезпечного предмету в кровлю триповерхового житлового будинку.

Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«25 травня о 23:53 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в результаті бойових дій на території м. Торецька Донецької області відбулося попадання вибухонебезпечного предмету в покрівлю триповерхового житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено квартиру на третьому поверсі та покрівлю будинку», - йдеться в повідомленні.

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На місце події прибули рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального загону, які встановили факт наявності двох нерозірваних вибухонебезпечних предметів (в квартирі та біля будинку).

О 02:11 26 травня піротехніками ДСНС вибухонебезпечні предмети було вилучено.

«Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», - повідомили в ДСНС.