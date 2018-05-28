Доба на Донбасі: ЗСУ ліквідували у бою під Павлополем трьох бойовиків

Протягом доби двоє українських військових дістали поранення, ще один – зник під час бойового зіткнення.

Протягом минулої доби, 27 травня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 22 рази, 4 рази застосувавши важке озброєння. У бою на Маріупольському напрямку українські військові знищили трьох окупантів, ще трьох було поранено.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру Об’єднаних сил в Facebook. Зазначається, що на Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку ситуація загострилась. Зокрема – в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

«Вчора, близько 19 години, під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль, ворогу нанесено втрат. За уточненими даними трьох окупантів знищено та трьох поранено. Водночас, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку», – зазначається у зведенні.

Крім того, протягом доби два українських військових дістали під час бойових дій поранення. Їх невідкладно евакуйовано до шпиталю.

Напередодні повідомлялось, що під час бою на Маріупольському напрямку зник військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку.