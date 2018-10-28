Від початку доби бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

Сьогодні, 28 жовтня, російсько-окупаційні бандформування здійснили п'ять обстрілів позицій українських військових на Донбасі.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука.

"На Приазов'ї, окрім стрілецької зброї, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Лебединського зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, внаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.

"У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи", - зазначили у штабі.