Від початку доби бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі - штаб
Сьогодні, 28 жовтня, російсько-окупаційні бандформування здійснили п'ять обстрілів позицій українських військових на Донбасі.
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука.
"На Приазов'ї, окрім стрілецької зброї, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Лебединського зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, внаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.
"У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи", - зазначили у штабі.