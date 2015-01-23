Україна очікує на великий гуманітарний вантаж з ЄС – Чалий
15:08, 23 січня 2015Війна
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Найближчими днями в Україну з Європейського Союзу буде доставлено великий гуманітарний вантаж.
Найближчими днями з ЄС буде доставлено гуманітарний вантаж / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий повідомив сьогодні на брифінгу.
«Були досягнуті домовленості, що в найближчі дні буде доставлений великий гуманітарний вантаж з Європейського Союзу. І спеціально для цього в Київ приїде комісар ЄС з цих питань. Навіть плануються спільні конкретні дії тут, я думаю, з доставки цієї гуманітарної допомоги», - сказав він.
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