Україна очікує на великий гуманітарний вантаж з ЄС – Чалий

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий повідомив сьогодні на брифінгу.

«Були досягнуті домовленості, що в найближчі дні буде доставлений великий гуманітарний вантаж з Європейського Союзу. І спеціально для цього в Київ приїде комісар ЄС з цих питань. Навіть плануються спільні конкретні дії тут, я думаю, з доставки цієї гуманітарної допомоги», - сказав він.

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