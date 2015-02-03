Вночі бойовики з «Градів» вдарили по ряду населених пунктів Луганської області - штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО в соціальній мережі Facebook, протягом ночі терористи не припиняли вести вогонь по позиціях українських військових та населених пунктах.

"Цього разу основні свої удари вони зосередили на Луганському напрямку", - зазначили у відомстві.

Зокрема, сказано, що з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” тричі було обстріляно Верхню Вільхову, а також Артема та Щастя, а населені пункти Кримське, Сокольники, Верхня Вільхова та Трьохізбенка зазнали обстрілів з мінометів.

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"З артилерії ворог наніс удар по Станиці Луганській, де також відбулося бойове зіткнення підрозділів сил АТО та бойовиків. Внаслідок запеклого бою бойовики понесли втрати та відступили", - наголосили в повідомленні.

Також з артилерії та мінометів бандити обстріляли Трьохізбенку.