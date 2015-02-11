"Смерчі" бачили на озброєнні бойовиків за кілька днів до удару по Краматорську

Щодо цього є свідчення місцевих жителів, котрі виклали в інтернет зйомки російської військової техніки, йдеться в сюжеті ТСН.

Техніка перебувала в Макіївці, котра розташована в 40 км від Горлівки. Саме з Горлівки, за попередньою інформацією українських військових, було завдано удару по Краматорську.

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Систем "Смерч" на озброєнні української армії немає.

Отримати їх бойовики могли тільки з РФ. За останніми даними, жертвами атаки на Краматорськ стали 15 людей. Ще 63 людини отримали поранення.