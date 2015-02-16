Британський журналіст опублікував фото двох тіл зі зв'язаними руками в аеропорті Донецька

Про це він написав у своєму блозі.

За словами Томпсона, його запросили до аеропорту представники бойовиків.

Також він розповів, що бачив шість тіл, два з яких лежали біля спаленої бойової машини зі зв'язаними білим дротом руками. Бойовики заявили, що це тіла українських бійців.

Читайте такожЗ початку вересня в зоні АТО знайдено та ексгумовано понад 150 тіл українських військовослужбовців - пошуковці Ще чотири тіла лежали осторонь, їхні руки "виглядали незв'язаними".

Також журналіст попросив не спотворювати зміст опублікованих ним матеріалів.

"Давайте начистоту. Два замерзлі тіла зі зв'язаними руками є доказом, що два замерзлі тіла мають зв'язані руки. На цьому докази закінчуються", - написав він, додавши, що не може сказати, зв'язали їм руки до смерті чи після, вбили їх тут чи десь-інде, були вони в формі, чи їх одягли в неї по смерті.