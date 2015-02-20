Бойовики за день 41 раз обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Обстріли позицій українських військ і мирних населених пунктів у зоні АТО продовжуються. За день, противник 41 раз наносив удари по силах антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-центру АТО, найбільша активність ворога спостерігалась на Донецькому напрямку. Тричі противник з танків обстрілював Опитне, двічі з «Градів» Авдіївку і Піски. Артилерійського і мінометного удару знову ж таки зазнали Авдіївка, Піски, Водяне, Опитне.

Також на Маріупольському і Луганському напрямках злочинці протягом дня зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів вели вогонь по селищам Широкіно та Сокольники.

Крім того в районі селища Лозове, що неподалік Дебальцево, наш опорний пункт 6 разів обстріляли зі стрілецької зброї.

В той же час, наші війська після перегрупування облаштовують нову лінію оборони поблизу Артемівська.