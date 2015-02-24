Українська сторона продовжує переговори про звільнення з полону військових

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах.

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"Зараз переговори з бойовиками через структури Служби безпеки України та інші структури ведуться. Ми обов'язково визволимо всіх полонених, незалежно від того, з якого вони підрозділу", - заявив Анатолій Стельмах.