Українська сторона продовжує переговори про звільнення з полону військових
10:16, 24 лютого 2015Війна
153 0
Переговори про звільнення українських військових з полону бойовиків тривають.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах.
Читайте такожУкраїнський військовий розповів про перебування у полоні бойовиків: "води давали по відру на добу на 10-15 осіб"
"Зараз переговори з бойовиками через структури Служби безпеки України та інші структури ведуться. Ми обов'язково визволимо всіх полонених, незалежно від того, з якого вони підрозділу", - заявив Анатолій Стельмах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter