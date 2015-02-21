Під Луганськом відбувся обмін полоненими: звільнені 139 українських бійців
20:02, 21 лютого 2015Війна
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Під Луганськом пройшов обмін полоненими, у результаті якого звільнили 139 українських бійців.
REUTERS
Про це повідомив на сторінці Facebook Президент України Петро Порошенко.
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"Щойно звільнили з полону 139 українських воїнів! Серед них військові, захоплені в полон під Дебальцево, а також Кіборги з Донецького аеропорту", - написав він.
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