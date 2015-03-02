Бойовики "ДНР" заявили про завершення відведення важких озброєнь

Про це заявив представник бойовиків Едуард Басурін, повідомляє РІА Новини.

"Відведення важкої техніки ДНР завершений у присутності спостерігачів ОБСЄ. Українські силовики теж відводять техніку, але не вказують координаційному центру, скільки і куди відведено", - сказав він.

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Згідно з повідомленням, бойовики "ЛНР" у неділю також заявили про намір завершити відведення важких озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня місія ОБСЄ опублікувала звіт, в якому констатувала відведення шести колон важкого озброєння бойовиків "ДНР" і "ЛНР".



