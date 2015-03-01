ОБСЄ зафіксувала відведення перших колон важкого озброєння бойовиків

«СММ зафіксувала переміщення чотирьох окремих колон т. зв. ДНР. У кожному випадку представники місії супроводжували бойовиків ДНР до місця, де були зосереджені попередньо складені колони», - йдеться у звіті місії.

Перша колона була зафіксована в 5 км від Донецька і складалася з п'яти РСЗВ «Град», одного БТР-80 і військових вантажівок і фургонів. У селищі Карло-Марксове бойовики відвели чотири системи «Град» та вантажівку. На околиці Донецька і Новозар'ївці в колону увійшли по чотири установки «Град» та вантажівка.

Також на території підконтрольній бойовикам «ДНР» місія зафіксувала кілька танків і вантажівок без розпізнавальних знаків, які перевозили людей у військовій формі. Крім того, поблизу Іловайська були зафіксовані 60 білих фургонів, з так званого «гумконвоя РФ».

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За даними звіту, в «ЛНР» запропонували ОБСЄ проконтролювати відведення двох колон. «Перша колона, яку зустріла місія біля населеного пункту Брянка, складалася з одного БТР, чотирьох 122-мм самохідних гаубиць, п'яти систем «Град» та вантажівки. Інша колона, що складалася з п'яти 152-мм гаубиць, спостерігачі зустріли в 7 км на південь від центру Луганська», - розповіли в ОБСЄ.

Представники місії слідували за колонами до тих пір, поки вони не відійшли від лінії зіткнення. Місія планує оглядати майданчики, на яких розмістилася відведена техніка, щодня.