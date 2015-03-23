Керівництво ЗС РФ проводить ротацію окупаційного контингенту на Донбасі – Лисенко
13:33, 23 березня 2015Війна
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Керівництво збройних сил Росії проводить ротацію підрозділів окупаційного контингенту на Донбасі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За даними розвідки, керівництво ЗС РФ проводить ротацію підрозділів окупаційного контингенту на Донбасі, який від грудня минулого року виконує завдання на території України, переважно на півдні зони АТО», - зазначив він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією координатора групи «Інформаційний спротив», народного депутата Дмитра Тимчука, російські військові на Донбасі тренують бойовиків на імпровізованих полігонах.
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