Керівництво ЗС РФ проводить ротацію окупаційного контингенту на Донбасі – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За даними розвідки, керівництво ЗС РФ проводить ротацію підрозділів окупаційного контингенту на Донбасі, який від грудня минулого року виконує завдання на території України, переважно на півдні зони АТО», - зазначив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією координатора групи «Інформаційний спротив», народного депутата Дмитра Тимчука, російські військові на Донбасі тренують бойовиків на імпровізованих полігонах.