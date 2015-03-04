Російські військові на Донбасі тренують бойовиків на імпровізованих полігонах - Тимчук

Як у терористичному угрупованні "ДНР", так і у "ЛНР" під контролем російських фахівців організовано проведення навчання формувань бойовиків на ряді імпровізованих полігонів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

"Відпрацьовуються насамперед питання взаємодії між декількома родами військ - «піхотою», танковими та артилерійськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.