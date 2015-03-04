Російські військові на Донбасі тренують бойовиків на імпровізованих полігонах - Тимчук
08:54, 04 березня 2015Війна
496 0
Відпрацьовуються насамперед питання взаємодії між декількома родами військ.
REUTERS
Як у терористичному угрупованні "ДНР", так і у "ЛНР" під контролем російських фахівців організовано проведення навчання формувань бойовиків на ряді імпровізованих полігонів.
Читайте такожБойовики активно використовують перемир'я для перегрупування й нарощування сил - Тимчук
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.
"Відпрацьовуються насамперед питання взаємодії між декількома родами військ - «піхотою», танковими та артилерійськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter