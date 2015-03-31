Батальйону "Донбас" наказали залишити Широкине - Семенченко

Про це написав у Facebook народний депутат, екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"На жаль, інформація підтверджується. Штурмовий батальйон, який три місяці проходив "перевірки" і "злагодження" після Іловайська, відправився після звільнення полонених в зону АТО, без перерви бився на Бахмутській трасі і Дебальцеве, Вуглегірську і Логвиново останні кілька місяців, постійно змінює побратимів з інших частин під Широкиним, отримав наказ вийти і повернутися в Київ", - написав він.

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Семенчко зазначив, що він має намір з цього приводу зустрітися з керівництвом Нацгвардії і направити звернення до президента України.

За його словами, бійці обурені і не хочуть залишати Широкине.

"Звичайно, "Донбас" завжди чітко і до кінця виконував накази командування, виконає і цей. Але зараз, коли керівництво терористів відкрито заявляє про плани загарбання України...Знаючи реальну ситуацію в районі Маріуполя... Не розумію... і як перший заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони буду переконувати колег з Нацгвардії врахувати всі обставини", - додав він.

Як зазначив Семенченко, раніше начальник штабу батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський повідомив, що батальйон покинув населений пункт Широкине поблизу Маріуполя Донецької області.