Батальйону "Донбас" наказали залишити Широкине - Семенченко
Батальйон "Донбас" отримав наказ залишити населений пункт Широкине поблизу Маріуполя Донецької області.
Про це написав у Facebook народний депутат, екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
"На жаль, інформація підтверджується. Штурмовий батальйон, який три місяці проходив "перевірки" і "злагодження" після Іловайська, відправився після звільнення полонених в зону АТО, без перерви бився на Бахмутській трасі і Дебальцеве, Вуглегірську і Логвиново останні кілька місяців, постійно змінює побратимів з інших частин під Широкиним, отримав наказ вийти і повернутися в Київ", - написав він.
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Семенчко зазначив, що він має намір з цього приводу зустрітися з керівництвом Нацгвардії і направити звернення до президента України.
За його словами, бійці обурені і не хочуть залишати Широкине.
"Звичайно, "Донбас" завжди чітко і до кінця виконував накази командування, виконає і цей. Але зараз, коли керівництво терористів відкрито заявляє про плани загарбання України...Знаючи реальну ситуацію в районі Маріуполя... Не розумію... і як перший заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони буду переконувати колег з Нацгвардії врахувати всі обставини", - додав він.
Як зазначив Семенченко, раніше начальник штабу батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський повідомив, що батальйон покинув населений пункт Широкине поблизу Маріуполя Донецької області.
К сожалению информация подтверждается. Штурмовой батальон три месяца проходивший "проверки" и " слаживания" после Иловай...Posted by Семен Семенченко on 30 Март 2015 г.