Розвідка 30-ої мехбригади: ДРГ бойовиків складаються з кадрових військових РФ

Військовим доводилося вступати у вогневий контакт, аби зупинити проникнення бойовиків на підконтрольну урядові територію, йдеться в сюжеті ТСН.

Вирахувати ворога вдалося досвідченому добровольцю, котрий має за плечима досвід служби в Іраку.

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"Вони пробують з одного боку відволікти вогнем, а з іншого підійти диверсійними групами, зробити розвідку, де наші позиції находяться", - пояснив Віталій Сурма.

Військові кажуть, що диверсійні групи складаються не з місцевих жителів чи найманців з РФ, а з професійних російських кадрових військових.

"ДРГ, за даними розвідки, сформовані з фахівців. Це спецпідрозділи РФ. Чисельність від п'яти до десяти чоловік", - розповів прес-офіцер 30-ої мехбригади Андрій Малошук.

До вилазок ворога додається ще одна проблема – погода. Дощ, сніг, спричинена ними багнюка значно ускладнюють життя бійцям на передовій. Котрі лише мріють про теплий душ і чисту форму.