Клімкін: факти можливої роботи деяких членів місії ОБСЄ на бойовиків існують, їх розслідують

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 5 каналу.

За його словами, у складі місії багато людей, відданих справі припинення вогню, але є і ті, що не сприяють деескалації.

"Давайте не будемо голослівно казати про всю місію ОБСЄ, там є багато людей, я кажу це абсолютно відповідально, які віддані справі підтримання припинення вогню і відведення важкої зброї. З керівництвом місії в нас встановлений дуже ефективний і плідний контакт. Але, звичайно, є люди які не сприяють процесу деескалації", - розповів міністр.

Читайте такожОкремі спостерігачі ОБСЄ в зоні АТО працюють на російську розвідку - депутатВін розповів про випадки, коли після відвідання українських блокпостів представниками місії відбувалися обстріли.

"Ми дуже детально аналізуємо кожен факт і якщо у нас є підозра, що якийсь представник місії в цьому бере участь, ми дуже серйозно розмовляємо з керівництвом місії і завжди з правильним результатом – про це я кажу відповідально", – заявив Клімкін.

"Зараз іде процес додаткової переакредитації. На сьогодні в місії майже п’ятсот спостерігачів, зараз ми кажемо про розширення місії до тисячі спостерігачів", – додав він.