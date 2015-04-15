Клімкін: факти можливої роботи деяких членів місії ОБСЄ на бойовиків існують, їх розслідують
Українська сторона розслідує кожен випадок можливої передачі спостерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ інформації про базування сил АТО бойовикам.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 5 каналу.
За його словами, у складі місії багато людей, відданих справі припинення вогню, але є і ті, що не сприяють деескалації.
"Давайте не будемо голослівно казати про всю місію ОБСЄ, там є багато людей, я кажу це абсолютно відповідально, які віддані справі підтримання припинення вогню і відведення важкої зброї. З керівництвом місії в нас встановлений дуже ефективний і плідний контакт. Але, звичайно, є люди які не сприяють процесу деескалації", - розповів міністр.
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"Ми дуже детально аналізуємо кожен факт і якщо у нас є підозра, що якийсь представник місії в цьому бере участь, ми дуже серйозно розмовляємо з керівництвом місії і завжди з правильним результатом – про це я кажу відповідально", – заявив Клімкін.
"Зараз іде процес додаткової переакредитації. На сьогодні в місії майже п’ятсот спостерігачів, зараз ми кажемо про розширення місії до тисячі спостерігачів", – додав він.