Волонтер повідомив, що МВС звинуватило його у брехні за пост про збір коштів на харчування бійцям "Харкова-2"

Про це він повідомив у соцмережах.

За його словами, до волонтерів з його групи звернулися люди з проханням про допомогу для підрозділу МВС з проханням допомогти з харчуванням, так як бійці припинили отримувати добові майже два місяці тому.

"Оперативна рота "Харків - 2". Перебувають у Слов'янську. Патрулюють місто, мости, Вуглегірську ТЕС у Світлодарську, дороги і деякі опорні пункти Луганського напрямку. Просять їжу. Рибні, м'ясні консерви, кава, чай, рис, сухі борщі. Незрозуміло чому, їх фактично зняли з обліку. Просто подзвонили і сказали, що припинили фінансування. Реакція самих бійців спокійна - "ми розуміємо, війна", - писав Доник після звернення.

Після цього, за його даними, командування почало з'ясовувати, хто саме злив інформацію про нестачу харчування волонтерам, а пізніше заступниця начальника Центру громадських зв'язків ГУ МВС в Харківській області Оксана Калмикова написала офіційне спростування, де стверджувалося, що з постачанням підрозділів МВС все добре, а волонтера звинуватили в спробі наживи.

Читайте такожПрезидент нагородив держнагородами 19 волонтерів"Вона просто офіційно оббрехала. Від імені ГУ УМВС. І добре, якби справа була тільки в мені. Більше року члени нашої групи допомагають АТО. Сотні тонн вантажів, сотні виїздів в червону зону. Минулої весни, не було жодного блокпоста в слов'янському і допропільському напрямку, де не були б наші волонтери", - пише Доник.

Також він виклав скріншоти відповідного повідомлення Оксани Калмикової в Фейсбук. У даний момент сторінка Калмикової закрита для сторонніх, на сайті ГУМВС в Харківській області інформації щодо даного інциденту немає.