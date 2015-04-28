Протягом дня бойовики 30 разів обстріляли сили АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбук.

"28 квітня ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях залишалася неспокійною. З опівночі незаконні збройні формування провели вздовж лінії розмежування 30 обстрілів позицій українських військ - зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів та самохідних артилерійських установок", - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними прес-центру, на Донеччині обстрілам із 120-міліметрових мінометів були піддані позиції сил АТО в районі населених пунктів Орловське, Гранітне, Ленінське, Артемово, двічі – неподалік Опитного і Пісків.

"В районі населеного пункту Павлополь з 00.30 до 00.40, а також з 01.10 до 01.15 відбулися бойові зіткнення. Наші військовослужбовці зупинили нападників щільним вогнем у відповідь і змусили ворога відступити. У Луганській області бандформування двічі відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по нашому опорному пункту поблизу міста Щастя, а зі стрілецької зброї – по позиціях неподалік населених пунктів Кримське і Новотошківське", - зазначили в прес-центрі.

При цьому у місті Щастя з 17.36 до 17.41 злочинці обстріляли із автоматичних гранатометів теплову електростанцію.

У небі в районі Маріуполя українські підрозділи зафіксували прольоти 9 ворожих безпілотників.