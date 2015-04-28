ЗМІ дізналися про підготовку провокацій під Новоазовськом
18:38, 28 квітня 2015Війна
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У Новоазовському районі бойовики ДНР готують провокації.
REUTERS
Про це повідомляє маріупольський інтернет-ресурс 0629.
"Як стало відомо з власних джерел, з боку так званої «ДНР» в селищі Григорівка Новоазовського р-ну представники терористичної організації «ДНР» планують провокацію. Селище обстрілюють, знімають обстріл на відео. Після обстрілу просять місцевих жителів розповісти на камеру, що їх обстріляли українські військові", - йдеться в повідомленні.
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Водночас українські силовики стверджують, що з боку сил АТО в цьому районі діє режим припинення вогню.
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