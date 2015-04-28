ЗМІ дізналися про підготовку провокацій під Новоазовськом

Про це повідомляє маріупольський інтернет-ресурс 0629.

"Як стало відомо з власних джерел, з боку так званої «ДНР» в селищі Григорівка Новоазовського р-ну представники терористичної організації «ДНР» планують провокацію. Селище обстрілюють, знімають обстріл на відео. Після обстрілу просять місцевих жителів розповісти на камеру, що їх обстріляли українські військові", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Новоазовську ідентифікували розвідку 7-ї військової бригади з Росії - Тимчук

Водночас українські силовики стверджують, що з боку сил АТО в цьому районі діє режим припинення вогню.