Бойовики обстріляли Щастя з мінометів

Вогонь із мінометів та автоматичної зброї почався після 18-ї години, повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

Є влучення мін поблизу мосту та розташування опорних пунктів українських військових. Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується. Останній тиждень обстріли Щастя різної інтенсивності тривають майже щодня.

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Вогонь, як правило, ведеться з боку окупованого бойовиками с.Весела Гора, яке майже впритул прилягає до міста.