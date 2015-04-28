Бойовики обстріляли Щастя з мінометів
21:22, 28 квітня 2015Війна
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У вівторок увечері бойовики знову взялися обстрілювати м.Щастя в Новоайдарському районі на Луганщині.
REUTERS
Вогонь із мінометів та автоматичної зброї почався після 18-ї години, повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.
Є влучення мін поблизу мосту та розташування опорних пунктів українських військових. Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується. Останній тиждень обстріли Щастя різної інтенсивності тривають майже щодня.
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Вогонь, як правило, ведеться з боку окупованого бойовиками с.Весела Гора, яке майже впритул прилягає до міста.
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