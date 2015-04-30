Бойовики активно проводять "навчання" у житлових кварталах Донецька - Тимчук

У Донецьку бойовики регулярно влаштовують «навчання» у житлових кварталах з використанням стрілецької зброї і гранатометів РПГ, що викликає різке неприйняття у місцевих жителів.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук.

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"У Київському районі Донецька відзначається зростаюча кількість артилерії бойовиків, розгорнутої в кварталах району. Через обмеження у розподілі палива, наведеними командуванням терористів в Донецьку, розвідувальні групи бойовиків їздять «на завдання» у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.