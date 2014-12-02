У мережі з'явилося ще одне відео залпу "Граду" з житлових кварталів Донецька
19:46, 02 грудня 2014Політика
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У мережі з'явився черговий доказ того, що бойовики встановлюють системи "Град" в житлових кварталах і звідти ведуть обстріл.
На кадрах, які з'явилися сьогодні, видно стрілянину "Граду" під вікнами будинків.
Залп з "Граду" зафіксували мешканці багатоповерхівки, яка стоїть неподалік.
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Нагадаємо, вчора схожий або цей же обстріл зафіксували з іншого вікна багатоповерхівки в мікрорайоні Донецька "Широкий".
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