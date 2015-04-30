Бойовики відновили обстріли в Широкиному
14:29, 30 квітня 2015Війна
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Бойовики відновили обстріли в селищі Широкине в Донецькій області.
Бойовики знову почали обстрілювати Широкіно / @OSCE_SMM
Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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"На Маріупольському напрямку поновилися перестрілки в селищі Широкине, де противник виявляє найбільшу активність в денний час доби", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, біля Горлівки українські військові відбили атаку бойовиків. За словами Андрія Лисенка в районі селища Зайцеве відбулося бойове зіткнення наших бійців з диверсійно-розвідувальною групою противника. В результаті точного вогню сил АТО ворог відступив.
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