Бойовики відновили обстріли в Широкиному

Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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"На Маріупольському напрямку поновилися перестрілки в селищі Широкине, де противник виявляє найбільшу активність в денний час доби", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, біля Горлівки українські військові відбили атаку бойовиків. За словами Андрія Лисенка в районі селища Зайцеве відбулося бойове зіткнення наших бійців з диверсійно-розвідувальною групою противника. В результаті точного вогню сил АТО ворог відступив.