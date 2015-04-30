Сили АТО відбили напад бойовиків поблизу Горлівки
Сили АТО відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків поблизу Горлівки.
Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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За його словами, "неспокійна ситуація в північних передмістях Горлівки. Вчора в районі селища Зайцево відбулося бойове зіткнення наших бійців з диверсійно-розвідувальною групою противника. В результаті точного вогню сил АТО ворог відступив".
"На Донецькому напрямку тривають обстріли наших позицій в районі донецького аеропорту. Найбільш напружена ситуація склалася в районі селища Піски, там бойовики найбільш активно використовують заборонене озброєння, в результаті чого наші військові змушені відкривати вогонь у відповідь", - сказав Андрій Лисенко.
Крім того, за його словами, на Луганському напрямку бойовики проявляли активність в районі Щастя. Режим тиші не дотримується і в районі Бахмутської траси, зокрема поблизу селища Сокільники працюють снайпери бойовиків.