В "ДНР" тривають розбірки між бойовиками і "козаками", є загиблі - Аброськін

Про це в Facebook написав начальник ГУ МВС України в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін.

"Місцеві бандити продовжують війну з російськими козаками. По всіх "підрозділах" пройшла команда роззброїти всіх козаків, затримати і помістити в камери "СІЗО". З учорашнього дня в місті (Донецьку, - ред.) оголошена тривога, штурмували "Прагу" (готель, - ред.), в якій забарикадувалися козаки. З боку "армії ДНР" вже є загиблі", - повідомив Аброськін.

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За його словами, низка вулиць міста були частково перекриті, а на дорогах, які ведуть до готелю "Прага", були помічені танк і САУ.

"За останньою інформацією, козаки замінували готель "Прага", а місцеві бандити шукають їх ватажка на прізвисько "Батя", - додав Аброськін.