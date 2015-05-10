Військових під Широкіно обстрілюють з двох напрямків одночасно

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов, повідомляє сайт Маріуполя 0629.

За його словами, в даний час ведеться обстріл позицій українських силовиків у Широкіно з двох напрямків одночасно.

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Обстріл відбувається з 120 мм мінометів та усіх видів стрілецької зброї.

Керівництво сектору віддало наказ на вогонь у відповідь. Вогневі точки сил "ДНР" придушуються з використанням мінометів калібру 82 і стрілецької зброї.

Після удару від формувань "ДНР" прийшов запит на припинення вогню.

На даний момент це 11-й обстріл за 10 травня.

"Перевіряється інформація щодо застосування противником артилерії калібром вище 120 мм. Також перевіряється інформація про поранених з боку особового складу Збройних Сил та Нацгвардії",- зазначив Горбунов.