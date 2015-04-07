На загиблих під Широкиним коректувальників полював російський спецназ - волонтери

Це були коректувальники з 37 батальйону, повідомили у волонтерській групі Повернись живим.

"На них молився весь сектор М. Їм належало до 70% всіх уражених артилерією сектора цілей. Комбат вважає, що це була невипадкова міна. На хлопців полювали. Не просто сєпари. Російський спецназ. Таки дістали...", - пише волонтерка групи Ольга Кобилинська.

Читайте такожПід Маріуполем на міні підірвався позашляховик ВСУ: дві людини загинулиЗа її словами, найкращі коректувальники сектору, воюючи в ХХІ сторіччі, з оптики мали тільки бінокль.

"Сьогодні розмовляла з командиром. Він займається похованням. Говорить, що його хлопцям протистоять не сєпари, а професійна російська армія, яка налаштована дуже рішуче. Тим не менше 37 бат у складі 79 бригади спільно з батальйоном "Донбас" уже третій місяць тримають оборону", - додала Кобилинська.