Стали відомі нові подробиці затримання російських спецпризначенців (відео)

Як повідомив політик у своєму блозі на сайті "Обозреватель", 16 травня о 14:30 в районі опорного пункту "Фасад" (правий берег річки Сіверський Донець, протилежний від Щастя і основних позицій ЗСУ) під час несення служби молодший сержант Євген З. (позивний "Жук") почув звук пострілів і короткий зойк. Виглянувши у траншею, "Жук" виявив свого товариша по службі, молодшого сержанта Вадима Пугачова, який нерухомо лежав у траншеї вниз головою. Потім, почувши чіткий тупіт ніг у заростях, приблизно в 40 метрах від траншеї, відкрив автоматний вогонь у напрямку тих, хто втікав.

"Як пізніше він розповідав товаришам, за вскриком зрозумів, що поранив одного з втікачів. Після цього, викликавши підкріплення, намагався надати медичну допомогу Пугачову, який, як виявилося згодом, отримав 6 вогнепальних поранень, не сумісних з життям. Потім прибули бійці рідної Євгену 5 роти, а також окремої розвідроти 92-ої ОМБр, після чого і були затримані російські шпигуни", - зазначив Філатов.

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Крім того, нардеп уточнив, що боєць із позивним "Жук" зарахований до ремроти 92-ої бригади, а на опорний пункт "Фасад" пішов служити добровольцем.

За словами лейтенанта Богдана К. (позивний "Рекс", командир взводу окремої розвідроти 92 ОМБр), він прибув на місце зіткнення спільно з командиром бригади полковником Віктором Н. і групою розвідників. Вони виявили, роззброїли поранених бійців противника і, надавши їм першу медичну допомогу, направили їх під охороною до польового військового госпіталю, розташованого у Щасті.

Полонені при затриманні опору не чинили, поводились гідно, по формі. Вони, згідно з правилами Конвенції про поводження з військовополоненими, представилися військовослужбовцями 3 бригади спецназу ГРУ ГШ РФ.

"Дізнавшись від полонених, що з ними був ще третій військовослужбовець, який утік, група під командуванням комбрига організувала пошук і переслідування цього третього диверсанта, проте пошуки не увінчалися успіхом, оскільки хлопці потрапили під мінометний обстріл з боку позицій противника.

В результаті поранений один військовослужбовець розвідроти (позивний "Вільха") і двоє бійців батальйону "Айдар".

Бійці "Айдару" приєдналися до пошукової групі вже після полону російських військовослужбовців і до цього моменту ніякої участі в операції не брали.

Також лікар "Айдара" Максимець розповів подробиці доставки полонених в госпіталь.