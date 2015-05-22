За добу в зоні АТО зафіксували рекордну кількість безпілотників терористів

Впродовж минулої доби в зоні АТО зафіксовано польоти 23 розвідувальних безпілотників терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко

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"Вчора в зоні АТО зафіксовано рекордну кількість польотів ворожих безпілотників. Їх зафіксовано 23. Ще 2 безпілотники було виявлено нашими прикордонниками на адміністративній межі з окупованим Кримом. Ще 1 літальний апарат, який незаконно перетнув кордон, українські прикордонники зафіксували на кордоні з Росією в Сумській області", - сказав Лисенко.