За добу в зоні АТО зафіксували рекордну кількість безпілотників терористів
14:11, 22 травня 2015Війна
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Один літальний апарат українські прикордонники зафіксували на кордоні з Росією в Сумській області.
За добу в зоні АТО зафіксовано 23 безпілотника терористів / Фото УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні АТО зафіксовано польоти 23 розвідувальних безпілотників терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко
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"Вчора в зоні АТО зафіксовано рекордну кількість польотів ворожих безпілотників. Їх зафіксовано 23. Ще 2 безпілотники було виявлено нашими прикордонниками на адміністративній межі з окупованим Кримом. Ще 1 літальний апарат, який незаконно перетнув кордон, українські прикордонники зафіксували на кордоні з Росією в Сумській області", - сказав Лисенко.
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