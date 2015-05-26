Бойовики знову почали вести вогонь у напрямку Маріуполя - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Обстрілюючи населений пункт Широкине, загарбники вели вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї», - говориться в повідомленні.

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За даними прес-центру, «на Артемівському напрямку стріляли протитанковими керованими ракетами та з гранатометів по Лозовому, з мінометів – по Богуславському».

На Луганському напрямку протягом дня було тихо.