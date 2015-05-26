Вночі бойовики продовжували збройні провокації на всіх напрямках в зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Донецькому напрямку злочинці з мінометів, артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Опитному, Піскам, Красногорівці, Новомихайлівці, Водяному, Авдіївці та шахті Бутовка. Вночі загарбники двічі підступно обстріляли Петрівське, використовуючи реактивні системи залпового вогню.

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За даними прес-центру, на Луганському напрямку з озброєння танку тричі обстрілювали Сизе. З гранатометів, мінометів, зенітних установок та кулеметів злочинці вели вогонь по Жовтому, Щастю, Старому Айдару.

На Артемівському – з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Кіровому.

Водночас на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали військових у Широкиному та Мирному з тих же видів озброєння. Щоправда після 22 години тут було майже тихо. Безпілотні літальні апарати тричі помічено в районі все того ж Широкиного та Мангуша.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.