Президент відзначив нагородами 280 військових, загиблих в зоні АТО

Відповідний Указ Глава держави підписав у четвер, 4 червня, повідомляє прес-служба президента України.

Як наголошується в повідомленні, нагороджені військові Збройних Сил України загинули в результаті бойових дій на Донбасі протягом серпня 2014-лютого 2015 року, у тому числі в боях в районах Іловайська, Савур-Могили, Донецького аеропорту.

Читайте такожПорошенко: Військові повинні бути готові до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з РФЗа особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 34 загиблих військових нагороджені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, 228 військовослужбовців посмертно орденом "За мужність" III ступеня. Також 1 військовий посмертно був відзначений орденом Данила Галицького, ще 17 загиблих військовослужбовців - медаллю "Захиснику Вітчизни", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше Петро Порошенко заявив, що в районі Мар'їнки українські військові дали адекватну відповідь ворогу, та, попередивши міжнародних партнерів, повернули артилерію з місць, де вона знаходилась згідно з Мінськими угодами.