В районі Мар'їнки українські військові дали адекватну відповідь - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в районі Мар'їнки українські військові дали адекватну відповідь ворогу, та, попередивши міжнародних партнерів, повернули артилерію з місць, де вона знаходилась згідно з Мінськими угодами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

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«Українські Збройні сили дали адекватну відповідь. Ми попередили міжнародних партнерів, повернули з лінії відведення артилерію, де вона знаходилась згідно з Мінськими угодами, та відбили атаку російської солдатні», - сказав президент.