Терористи обстріляли з "Градів" населений пункт Старогнатівка

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Як підкреслили у прес-центрі, ситуація в зоні АТО за день, що минає, залишається напруженою, проте контрольованою.

Зранку незаконні збройні формування вкотре порушили умови Мінських домовленостей, застосовували заборонені цією угодою зразки озброєння.

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Найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку.

"В районі Миколаївки та Опитного бойовики били із 122-мм САУ. Окрім того, населені пункти Опитне та Піски ворог декілька разів обстріляв зі 120-мм мінометів. А по Старогнатівці вдень бойовики підступно нанесли удар із РСЗВ "Град", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що "ситуація поблизу Мар’їнки без загострення". Протягом дня обстрілів не було. Цей населений пункт перебуває під контролем сил АТО.