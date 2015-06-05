В ОБСЄ побоюються, що події у Мар’їнці можуть призвести до ескалації подальших військових дій

Про це заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Представник ОБСЄ зазначив, що Мар’їнка може стати прикладом можливого подальшого продовження конфлікту на сході України.

“Події навколо Мар’їнки викликають велике занепокоєння, і те, що з політичної точки зору не дотримуються військові зобов’язання, це зараз призвело до загострення військових дій, і може причинити подальшу ескалацію. Ми закликаємо усі сторони повернутися за стіл переговорів та не виходити за межі переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи”, - наголосив Хуг.

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Заступник керівника СММ ОБСЄ пояснив, що така співпраця потрібна заради збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

Того дня внаслідок боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені.

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Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.

В ході бою під Мар’їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Також знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.