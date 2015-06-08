На Донбас з Росії прибула тактична група найманців – Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Фіксується нарощування угрупування бойовиків, розгорнутого на південь від Донецька. З боку Амвросіївки з території РФ прибула тактична група (рота) російських найманців. Північніше Старобешеве зафіксована перекидання 4 танків, 11 ББМ (включаючи 3 од. БТР-82А)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за його словами, також зафіксовано прибуття в даний район 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град".