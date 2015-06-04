Напередодні боїв під Мар'їнкою ОБСЄ зафіксувало переміщення терористами важкого озброєння

Про це повідомляє DT.UA.

Зокрема, з вечора 2 червня спостерігачі зафіксували вісім гусеничних бронемашин, чотири з яких були танки. Також, представники СММ помітили військову вантажівку, що везла 122-мм артилерійську установку.

Вранці 3 червня зафіксовано переміщення двох танків Т-64, пересування колони з одного БМП-2, трьох військових вантажівок (одна з них везла зенітну установку ЗУ-23-2) і двох Т-72. Крім цього, було зафіксовано сім танків Т-64.

Вдень безпілотник ОБСЄ зафіксував чотири 152-мм САУ "Акація".

Читайте такожОБСЄ під Донецьком виявила озброєних людей з нашивками військ РосіїПредставники СММ відзначають, що "керівництво ДНР" відмовилося давати коментарі з приводу переміщення важкої техніки бойовиків в районі Мар'їнки.

Раніше повідомлялося, що 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.