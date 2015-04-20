Захарченко відмовився від демілітаризації Широкиного

Про це повідомляють ресурси сепаратистів.

Захарченко заявив, що демілітаризація Широкіно передбачає відведення військ бойовиками, тоді як українські війська залишаться на своїх позиціях.

15 квітня у прес-центрі АТО повідомили, що представники України, Російської Федерації та ОБСЄ обговорили пропозицію демілітаризації Широкиного, підготовлений заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

Читайте такожУкраїнська сторона запропонувала спостерігачам ОБСЄ встановити веб-камери в Авдіївці17 квітня в Міноборони повідомили, що під час тристоронньої робочої зустрічі заступника керівника СММ ОБСЄ Олександру Хугу були представлені основні положення пропозицій української частини СЦКК демілітаризації Широкиного.

"Українська сторона зазначила, що готова забезпечити демілітаризацію зони за умови дотримання повного припинення вогню протягом певного часу. Серед іншого, це дасть можливість розгорнути постійно діючий пункт спостереження" , - йдеться в повідомленні.

У той же день добровольчий полк "Азов", який утримує позиції в Широкиному, виступив з заявою, де критикувалася ідея демілітаризації.

"Відвід українських військ і організація пункту з моніторингу припинення вогню в Широкиному означає втрату цієї українській території навіть за умови присутності місії ОБСЄ. А віддати Широкине - це добровільно відкрити ворота до Маріуполя. Під загрозою опиняться майже півмільйона його жителів. Держава ризикує втратити важливі стратегічні об'єкти промисловості, розташовані у місті", - заявили в полку.