"Азов" виступив проти демілітаризації Широкиного

Про це сказано у заяві полку на сторінці в Facebook.

"Широкине — це стратегічна височина і вогнева позиція, з якої ворог регулярно здійснював артилерійські обстріли мирного Маріуполя. Саме звідси 24 січня було завдано удару по мікрорайону Східний (згідно зі звітом СММ ОБСЄ, обстріл здійснювався з населених пунктів Заїченко та Октябрь, розташованих за кілька кілометрів на північний схід від Широкиного - ред.), в результаті чого 31 мирний мешканець загинув, 120 — зазнали поранень, а десятки помешкань було зруйновано. Цей злочин ворог скоїв у період так званого режиму припинення вогню", - йдеться в заяві.

Як сказано в заяві, після Широкинської операції полку "Азов" за підтримки ЗСУ село перейшло під контроль України, завдяки чому було відсунуто лінію фронту, унеможливлено подальші обстріли Маріуполя, врятовано цивільне населення великого міста і зупинено наступ агресора на стратегічному напрямку.

"Цей успіх окроплено кров'ю наших побратимів. Відведення українських військ та організація пункту з моніторингу припинення вогню у Широкиному означає втрату цієї української території навіть за умови присутності там місії ОБСЄ. А віддати Широкине – це добровільно відкрити ворота до Маріуполя. Під загрозою опиняться майже півмільйона його мешканців. Держава ризикує втратити важливі стратегічні об’єкти промисловості, розташовані в місті", - заявили в полку.

Читайте такожПредставники України, Росії та ОБСЄ обговорили питання демілітаризації Широкиного - прес-центр АТОЯк наголошують в "Азові", відведення військ з Широкиного суперечить Мінським домовленостям, оскільки згідно з ними під контролем України має перебувати не тільки Широкине, а й розташована на схід від нього Саханка. Також у заяві звертають увагу на те, що "одним із ключових принципів Гельсінських угод є територіальна цілісність країн-членів ОБСЄ", а тому спостерігачі мали б наполягати на повному виведенні всіх російських окупаційних військ, а не змушувати українські війська залишати стратегічні позиції.

"Ми, бійці полку "Азов", закликаємо Головнокомандувача та вище керівництво держави не припуститися фатальної помилки і не кидати Широкине та Маріуполь напризволяще. Переконані - цей напрямок потребує посилення оборони, а не відведення військ", - йдеться в заяві.