ОБСЄ: представники Києва й Москви згодні демілітаризувати Широкине

Про це заявив заступник глави моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє ВВС Україна.

"На сьогоднішній зустрічі представники України і РФ в спільному центрі дійшли згоди, що необхідно демілітаризувати Широкине", - сказав пан Хуг.

Водночас пан Хуг наголосив, що члени центру - не єдині особи, які беруть участь у цьому процесі, і хоча вони обидва хочуть демілітаризації цього населеного пункту, вони "потребують схвалення згори".

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"Зараз найважливіше - політична воля для підтримки цього плану на найвищому рівні", - додав представник місії ОБСЄ.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що українські військові можуть залишити Широкине, але лише за тих обставин, якщо там постійно діятиме пункт спостерігачів ОБСЄ, а село візьме під контроль міліція.