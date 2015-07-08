Бойовики посилили обстріли у зоні АТО, використовують заборонену Мінськими угодами зброю

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Лише з 18-ї по 24-ту годину по всій лінії розмежування бойовики 40 разів обстріляли позицій сил АТО.

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"О 22.00 в районі н.п. Луганське, українські військові виявили диверсійно-розвідувальну групу бойовиків. Використовуючи тільки стрілецьку зброю, наші воїни змусили диверсантів відступити. Зі 120-мм мінометів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, проросійські бандформування здійснили обстріли сил АТО поблизу н.п. Новогригорівка, що на Маріупольському напрямку, та тричі – н.п. Піски - о 20.46, 21-й годині та 22.55", - йдеться у повідомленні.

Також ворог зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів вів обстріли позицій сил АТО в районах н.п. Щастя, Троїцьке, що на Луганщині, Авдіївка, Новгородське, Мар’їнка, Луганське, Лозове, Кірове, Світлодарське, Майорськ, що у Донецькій області.

Сьогодні, 8 липня, станом на шосту годину ранку, незаконні збройні формування обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районах н.п. Станиця Луганська, Опитне, Мар’їнка, Піски.

"Ситуація в зоні проведення АТО перебуває під контролем українських військових. Наші бійці, суворо дотримуючись Мінських домовленостей, стійко утримують оборонні рубежі та дають гідну відсіч нападникам", - наголосили у штабі.