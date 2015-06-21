Бойовики стягнули у Горлівку велику кількість важкої техніки - Лисенко
Речник АП з питань АТО наголошує, що всупереч Мінським домовленностям бойовики стягнули в Горлівку значну кількість важкої військової техніки.
Контрольовані Росією бойовики стягнули у Горлівку велику кількість важкої техніки, що порушує Мінські угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, у суботу, 20 червня, неспокійно було під Горлівкою на Донеччині. ”Там бойовики вели вогонь по наших позиціях східніше та західніше від Світлодарського водосховища”, - повідомив Лисенко.
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Як сказав Лисенко, було зафіксовано два ворожих обстріли зі 152-міліметрових гармат. ”Вогонь вівся з різніх майданчиків. Це підтверджує дані нашої розвідки, що всупереч Мінським домовленностям противник стягнув у Горлівку значну кількість важкої військової техніки”, - наголосив речник АП з питань АТО.